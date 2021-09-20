Gölhisar Kaymakamı Ulusoy göreve başladı - Son Dakika

Burdur'un Gölhisar ilçesine atanan Kaymakam Kadir Ulusoy görevine başladı.

20.08.2021 tarih ve 31574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Gölhisar'a atanan Kaymakam Kadir Ulusoy görevine başladı. Kaymakam Ulusoy, 1986 yılında Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. 2009 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Farklı sürelerle çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştıktan sonra 2015 yılında Ordu Valiliği'nde kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Ordu'da il stajını, Adana Kozan'da ve Kocaeli Kartepe'de refiklik stajını, Ankara'da mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını, İngiltere'nin Portsmouth Üniversitesi'nde yurtdışı stajını tamamladıktan sonra 103. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu başarılı olarak bitirerek, 2017-2019 yılları arasında Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde, 2019-2021 yılları arasında Bingöl'ün Adaklı ilçesinde görev yaptı. - BURDUR