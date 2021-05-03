Burdur'un Gölhisar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grupları, tam kapanmada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi. - Son Dakika

Burdur'un Gölhisar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grupları, tam kapanmada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.
03.05.2021 09:53
Burdur'un Gölhisar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grupları, tam kapanmada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grupları, tam kapanmada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.
Ekipler, sokak aralarındaki ve geçici hayvan barınağındaki köpek ve kediler için mama ve su bıraktı.
Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş da ekiplere katılarak sokak hayvanlarını besledi.
Belediye ekiplerinin de sokağa çıkma kısıtlamasında Vefa Sosyal Destek Gruplarına destek olduğunu belirten Sertbaş, ekiplere teşekkür etti.
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