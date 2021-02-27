Gölkaya'da korona virüs tedbirleri aksatılmıyor - Son Dakika

Gölkaya'da korona virüs tedbirleri aksatılmıyor

DÜZCE(İHA) – Gölyaka Kaymakamı Fahri Onay, ilçede korona virüs denetimine çıkarak vatandaşların kurallara uyup uymadığını denetledi.

DÜZCE(İHA) – Gölyaka Kaymakamı Fahri Onay, ilçede korona virüs denetimine çıkarak vatandaşların kurallara uyup uymadığını denetledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan uygulamalar tüm Türkiye'de uygulanmaya devam ediyor. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde de tedbirlere yönelik Kaymakam Fahri Onay'ın katıldığı denetimler gerçekleştirildi. İlçe esnaflarının tek tek ziyaret edildiği denetimler kapsamında, vatandaşlara ve esnafa maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmelerini konusunda uyarılarda bulunuldu. - DÜZCE

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