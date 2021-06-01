Gölkent mahalle sakinleri, Ferizli Belediye Başkanını ziyaret etti - Son Dakika

Mahalle sakinlerinin ziyareti memnuniyetle karşılandı.

Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ile uyumlu bir şekilde çalıştığını dile getiren, nazik ziyaretleri için misafirlerine teşekkür eden Belediye Başkan Vekili Mutlu Bülbül, "Halkımıza hizmet için göreve geldik ve bunun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizlerin mutluluğu ve memnuniyeti bizleri onurlandırıyor. Kapımız her zaman sizlere ve tüm hemşehrilerimize açık." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri adına söz alan Muhtar Çakır, "Belediyemizin çalışmalarından memnunuz. Güzel çalışmalarından devam edeceği konusunda inancımız tamdır. Başkan Vekilimiz Mutlu Bülbül nezdinde Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu ve ekibine teşekkür ederiz." Dedi.

Muhtar Çakır ve Mahalle sakinleri Başkan Vekili Bülbül'e misafirperverliği için teşekkür ederek, Ferizli Belediyesi'nden ayrıldı.