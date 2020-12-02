Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştü - Son Dakika

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda doluluk oranı, yağışların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle yüzde 22 seviyesine kadar geriledi.

Devlet Su İşleri Bolu 53. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Gölköy Barajı'nda yağışların mevsim normallerin altında seyretmesi nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşandı.

Doluluk oranının yüzde 22'ye düşmesiyle 5,28 milyon metreküp su kalan barajda, suyun azalmasıyla gölde adacıklar ortaya çıktı.

Su seviyesi geçen sene yüzde 33 olan Gölköy Barajı'nın, mevcut doluluk oranıyla hiç yağmur yağmasa dahi kentin 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu, kentte su sıkıntısı yaşanmasının beklenmediği belirtildi.

Yağmur ve yüksek kesimlere kar yağışıyla barajın su hacminin artacağı öngörülüyor.

Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta yer alan Gölköy Barajı, 1970 yılında sulama barajı olarak işletmeye alındı. Barj, 2000 yılından itibaren Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan 24 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip.