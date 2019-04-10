Gölköy'de Deniz Dibi Temizliği

Bodrum Belediyesi'nin beş yıldır sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi "Denize en çok MAVİ yakışır" Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Çalışmalarına bu hafta Gölköy Mahallesi'nde devam edildi.

Bodrum Belediyesi'nin beş yıldır sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi "Denize en çok MAVİ yakışır" Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Çalışmalarına bu hafta Gölköy Mahallesi'nde devam edildi.



Gölköy plajında gerçekleşen ve yaklaşık iki saat süren temizlik çalışmalarında, Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi deniz dibinde biriken atıkları topladı. Tüplü ve serbest dalgıçlardan oluşan ekip, denizden 80 kg cam, 27 kg plastik, 50 kg tekstil, 62 kg demir ve 70 kg diğer atıklar olmak üzere toplam 289 kg atık çıkardı.



Bir sosyal sorumluluk projesi olan ve her yaz sezonu öncesi yapılan temizlik çalışmalarının Gölköy ayağında, "Bir Gamze" ve "Yağız 2" tekneleri de atıkların karaya nakli için dalgıçlara destek verdi.



Ahmet Naci Coşkunoğlu Ortaokulu öğrencilerinin de katılım gösterdiği etkinlikte, deniz dibinden çıkan atıklar ve bu atıkların verdiği zararlar hakkında öğrencilere sunum eşliğinde bilgiler aktarıldı. Ayrıştırılan atıklar daha sonra geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.



Bodrum Belediyesi deniz dibi temizlik çalışmalarının 17 Nisan Çarşamba günü Türkbükü sahilinde devam edeceği bildirildi.



(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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