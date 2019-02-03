Son Dakika Haberleri: Gölköy- Fatsa Yolunda Heyelanlar Nedeniyle Çatlaklar Oluştu

Gölköy- Fatsa Yolunda Heyelanlar Nedeniyle Çatlaklar Oluştu

6 dakika önce

ORDU'nun Gölköy ilçesi Gölköy- Fatsa yolunda, son 2 aydır meydana gelen heyelanlar nedeniyle asfalt yolda çatlaklar oluştu.

Gölköy- Fatsa Yolunda Heyelanlar Nedeniyle Çatlaklar Oluştu, System.String[]
ORDU'nun Gölköy ilçesi Gölköy- Fatsa yolunda, son 2 aydır meydana gelen heyelanlar nedeniyle asfalt yolda çatlaklar oluştu.

Gölköy ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde, Gölköy- Fatsa yolu üzerinde, son 2 ayda çok sayıda heyelan meydana geldi. Bölgede yıllardır olan heyelanın, son aylarda meydana gelme sıklığının arttığı belirtildi. Gölköy'ün Çetilli, Ahmetli, Çatak ve Tazvara mahalleleri ile Fatsa ilçesine ulaşımın sağlandığı yolda yarıklar oluştuğunu, yolun hala onarılmadığını kaydeden Çetilli Mahallesi'nin muhtarı Celal Çelik, "Yol projesi yapılırken, yetkililerini defalarca uyardım. Bölgede toprak kayması olduğunu belirtmeme rağmen dolgu yapıp, üzerinden yol geçirdiler. Şimdi yol çöküyor. Yetkililerden bu duruma bir an önce çözüm bulmalarını bekliyoruz" dedi.

Çatak Mahallesi Muhtarı Hilmi Somuncu ise konuyu Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiklerini, bölgede gerekli tedbirlerin alınması için çalışma yapılmasını beklediklerini söyledi. - Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:01 Kaynak: DHA

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