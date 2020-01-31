Gölköylü genç güreşçilere malzeme desteği - Son Dakika
Son Dakika Spor Gölköylü genç güreşçilere malzeme desteği - Son Dakika Spor

Gölköylü genç güreşçilere malzeme desteği

6 saat önce

Güreş sporunun en fazla sevildiği ilçelerin başında gelen Ordu'nun Gölköy ilçesi pehlivanlarına spor malzemesi desteği sağlandı.

Gölköylü genç güreşçilere malzeme desteği, System.String[]

Güreş sporunun en fazla sevildiği ilçelerin başında gelen Ordu'nun Gölköy ilçesi pehlivanlarına spor malzemesi desteği sağlandı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı imkanları ile alınan çeşitli güreş malzemeleri, Gölköy ilçesindeki spor salonunda, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından sporculara takdim edildi.


Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, malzemelerin sporculara hayırlı olmasını temenni ederek, "Bugün burada Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Gölköy ilçemizin pehlivanları için gönderilen spor malzemelerini dağıttık. Şu anda dışarıda yaklaşık yarım metre kar olmasına rağmen Gölköy spor salonumuz olimpiyat aşkı ile dünya şampiyonluğu aşkı ile şampiyonluk aşkı ile milli takım forması aşkı ile salonu dolduran güreşçilerimiz ile beraberiz. Sporcularımıza malzemeleri hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Genç ayrıca desteklerinden dolayı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'na, bakanlık yöneticilerine, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ'a ve emeği geçenlere de teşekkür etti. - ORDU

Gölköy, Ordu, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:46 Kaynak: İHA
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