Göller bölgesinde Ocak ayında 298 bin 445 adet su kuşu tespit edildi - Son Dakika

Göller bölgesinde Ocak ayında 298 bin 445 adet su kuşu tespit edildi

ANTALYA Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kış ortası su kuşu sayım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 45 türden 298 bin 445 adet kuş tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü, sulak alanlar açısından zengin olan bölgede kışlayan su kuşu popülasyonlarını tespit etmek için her yıl düzenli olarak gerçekleştiren kış ortası su kuşu sayım çalışmalarına 15 Ocak'ta başladı. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanları olan Burdur, Isparta ve Antalya illerinde bulunan sulak alanlarında su kuşu sayım çalışmaları 22 Ocak Cumartesi günü tamamlandı.

6.Bölge Müdürlüğü, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen sayım çalışmaları Şube Müdürü Tamer Yılmaz, Uzman Biyolog Lale Aktay Sözüer, Kuş Gözlemcisi Mustafa Erturhan tarafından koordine edildi.

Göller Bölgesi kış ortası su kuşu sayım çalışmaları Burdur, Isparta ve Antalya İl Şube Müdürlükleri ve bağlı şeflikler, 8.Bölge Müdürlüğü, Konya Şube Müdürlüğü, Beyşehir Milli Park Şefliği, uzmanlar ve bölgedeki kuş gözlemcilerinin gönüllü katılımı ile gerçekleştirildi.

Ocak ayında 35 katılımcı ile 17 sulak alanda yapılan kış ortası su kuşu envanterinde 45 türden 298 bin 445 adet kuş tespit etti. En çok su kuşu sayılan alan Beyşehir ve Eğirdir gölleri oldu. Sakarmeke sayım yapılan sulak alanlarda en çok sayılan tür olurken macar ördeği, elmabaş patka, karabatak, yeşilbaş ve çamurcun ördekleri sakarmekeyi takip eden türler oldu. Su olmadığı için kuş görülemeyen alan ise Çorak Gölü oldu.