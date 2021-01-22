Göller bölgesinde su kuşu sayımına başlandı - Son Dakika

Göller bölgesinde su kuşu sayımına başlandı

22.01.2021 15:47

Göller bölgesinde su kuşu sayımına başlandı En çok Angıt, Çamurcun, Elmabaş patka, Macar ördeği gibi kuş türlerine rastlandı Bazı alanlarda kuş türleri azalırken bazı alanlarda artış gözlendi Burdur, Isparta, Antalya ve Konya Beyşehir'de kış ortası su kuşu sayımları 18 sulak...

Göller bölgesinde su kuşu sayımına başlandı

En çok Angıt, Çamurcun, Elmabaş patka, Macar ördeği gibi kuş türlerine rastlandı

Bazı alanlarda kuş türleri azalırken bazı alanlarda artış gözlendi

BURDUR - Burdur, Isparta, Antalya ve Konya Beyşehir'de kış ortası su kuşu sayımları 18 sulak alanda gerçekleştiriliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, Göller Bölgesi kış ortası su kuşu sayımına başlandı. Sulak alanlar açısından zengin olan bölgede kışlayan su kuşu popülasyonunu tespit etmek üzere her yıl düzenli olarak gerçekleşen kış ortası su kuşu sayım çalışmaları, Burdur'daki göllerde devam ediyor.

Her yıl düzenli olarak yapılan su kuşu sayımına bu sene 16 Ocak'ta başladıklarını belirten DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü Burdur Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz, sayımların Burdur, Isparta ve Antalya İl Müdürlüklerindeki şefler ile teknik personeller ve uzman kuş gözlemcileriyle beraber yapıldığını söyledi.

Zorlayıcı hava koşullarına rağmen şu ana kadar 16 sulak alanda kuş sayımı yaptıklarını ifade eden Tamer Yılmaz, "Özellikle Avrupa'da yaygın olarak her sene bu sayımlar yapılıyor. Çünkü alanlar ve kuş türleri bazında kuşların özellikle su kuşlarının popülasyonlarını, dağılımlarını takip etmek ve bu alanları ile kuş türlerinin popülasyonlarının ne durumda olduğunu ve bilgi edinmek için bu sayımlar gerçekleştiriliyor. Her sene sayımlar eş güdümlü olarak aynı tarihlerde yapılıyor. ve sayımlar bittikten sonra elde edilen veriler birleştirilerek, bu alanların ve bu alanlardaki yaşayan kuş türlerinin korunması ve önlem alınması için kullanılıyor" dedi.

"Bazı alanlarda azalma, bazı alanlarda artış söz konusu"

2020 yılında yapılan kuş sayımında 730 bin civarında kuş olduğunu dile getiren Tamer Yılmaz, 2021 yılında yapılan kuş sayımında bazı bölgelerde mevsimsel nedenlerden dolayı kuş türlerinde azalmalar, bazı bölgelerde ise artışlar olduğunu dile getirdi. Tamer Yılmaz, "Geçtiğimiz yıl 17 sulak alanda yaklaşık 730 bin civarında su kuşu saymıştık. Bu yıl 16 sulak alanı saymış olduk. Henüz sayım sonuçları değerlendirilmedi. Ama bazı alanlarda mevsimsel değişiklikler nedeniyle geçen yıla göre bir azalma söz konusu, bazı alanlarda ise artış gözlemliyoruz. Ama net bir rakam söylemek mümkün değil. Sayımlar bittikten sonra değerlendireceğiz" diye konuştu.

16 sulak alanda yapılan ve halen devam eden su kuşu sayımlarında en çok Angıt, Çamurcun, Elmabaş patka, Macar ördeği gibi kuş türlerine rastlandı.

Göller bölgesinde su kuşu sayımına başlandı
Göller bölgesinde su kuşu sayımına başlandı
Göller bölgesinde su kuşu sayımına başlandı
Göller bölgesinde su kuşu sayımına başlandı

Antalya, Isparta, Burdur, Konya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Göller bölgesinde su kuşu sayımına başlandı - Son Dakika


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