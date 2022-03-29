Göller Ekspresi 3 ayda 14 bin 290 yolcuya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Göller Ekspresi 3 ayda 14 bin 290 yolcuya ulaştı

29.03.2022 18:49
Göller Ekspresi 3 ayda 14 bin 290 yolcuya ulaştı

Isparta-İzmir arası sefer yapan Göller Ekspresi 2022'nin Ocak ve Şubat ayları ile 29 Mart'ı kapsayan dönemde 14 bin 290 yolcu taşıdı.

Isparta- İzmir arası sefer yapan Göller Ekspresi 2022'nin Ocak ve Şubat ayları ile 29 Mart'ı kapsayan dönemde 14 bin 290 yolcu taşıdı.

Isparta Tren Garı verilerinden elde edilen bilgiye göre, normalleşme dönemi kapsamında seferlerine 12 Temmuz 2021'de yeniden başlayan Göller Ekspresi'ne en yoğun ilgi ocak ayında yaşandı. Ocak ayında Isparta'dan 2 bin 421 kişi Göller Ekspresi'ni kullandı.

Isparta-İzmir arası sefer yapan Göller Ekspresi için Ocak ve Şubat ayları ile 29 Mart'ı kapsayan dönemde 14 bin 290 bilet satışı yapıldı.

Göller Ekspresi, kişi başı 71 lira, gençler için 60 lira 50 kuruş, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ise 33 lira 50 kuruş ücret alınarak hizmet veriyor.

YORUMLAR
500
ABD'de Günlük Kovid-19 Aşı Sayısı 2020'den Bu Yana En Düşük Seviyelere Geriledi ABD'de Günlük Kovid-19 Aşı Sayısı 2020'den Bu Yana En Düşük Seviyelere Geriledi Kovid-19 vakaları üç büyük ilde azaldı Kovid-19 vakaları üç büyük ilde azaldı

Isparta, İzmir, Mart, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göller Ekspresi 3 ayda 14 bin 290 yolcuya ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
19:16 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye mesaj: Çabaları için müteşekkiriz
18:45 Fenerbahçe taraftarı bu haberi hiç hoş karşılamadı! Haluk Ulusoy başkanlık seçimine mi hazırlanıyor?
18:28 İşitme engelli genci dövüp görüntüleri sosyal medyadan paylaşmışlardı! Sanıklar hakkında karar çıktı
18:21 Aynı otomobilde gördüğü eşini ve patronunun yeğenini pompalı tüfekle öldürdü! İkinci kez tahrik indirimi aldı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Rusya ve Ukrayna heyetini etkiledi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:31 İlkokulda düzenlenen etkinlikte pilav yiyen 250 öğrenci zehirlendi
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 19:27:04. #1.11#
SON DAKİKA: Göller Ekspresi 3 ayda 14 bin 290 yolcuya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement