Göller Ekspresi, ilk 2 ayda 7 bin 342 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göller Ekspresi, ilk 2 ayda 7 bin 342 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika

Göller Ekspresi, ilk 2 ayda 7 bin 342 yolcuya hizmet verdi

6 saat önce

ürkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü tarafından 2008 yılında yapım ve onarım çalışmaları gerekçesiyle ara verildikten 11 yıl sonra geçen Ekim ayında tekrar seferlere başlayan Göller Ekspresi, 2 ayda 7 bin 342 yolcuya hizmet verdi.

ürkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü tarafından 2008 yılında yapım ve onarım çalışmaları gerekçesiyle ara verildikten 11 yıl sonra geçen Ekim ayında tekrar seferlere başlayan Göller Ekspresi, 2 ayda 7 bin 342 yolcuya hizmet verdi. Seferlerdeki yolcu sayısı bakımından, Isparta'dan İzmir'e gidişin daha fazla olduğu kaydedildi.

Isparta'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın da katılımıyla 25 Ekim 2019'da ilk sefer düzenlenerek, açılışı yapılan Göller Ekspresi ile 2 ayda 3 bin 890 yolcu Isparta'dan İzmir'e seyahat etti.

Aynı tarihler aralığında İzmir'den Isparta'ya gelen yolcu sayısı ise 3 bin 542 olarak kayıtlara geçti.

Kentte, kısa bir süre önce sefere başlamasına rağmen 262 yolcu kapasiteli tren ile 61 seferde toplam 7 bin 342 kişi yolculuk yaptı.

Isparta'dan güzergah olarak, Isparta - Burdur - Denizli - Aydın ve İzmir olarak seyreden Göller Ekpresi, dönüşte ise İzmir - Aydın - Denizli - Burdur ve Isparta olarak yolculuk yapmaya imkan tanıyor.

Şehit yakınları ve gazilere ücretsiz olan tren seferlerinde, 65 yaş üzeri vatandaşlara yüzde 50, öğrenci - asker ve bazı meslek gruplarına yüzde 15 ile bazı kamu kurum ve kuruluş çalışanlarına da belirli oranlarda indirim sunulduğu belirtildi.

Kentte, 11 yıl sonra yeniden başlayan seferlere talebin beklenen oranın üzerinde olduğu öğrenilirken, ara tatil ve belli günler için toplu grup yolculukları için rezervasyon talebinde bulunulduğu kaydedildi.

(İHA)

Göller Ekspresi, ilk 2 ayda 7 bin 342 yolcuya hizmet verdi

Mehmet Cahit Turhan, Isparta, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:10 Kaynak: İHA
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