Göller Ekspresi yeniden raylardaki yerini aldı - Son Dakika
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Göller Ekspresi yeniden raylardaki yerini aldı

20 dakika önce

Göller Ekspresi, yeniden hizmete başladığı tarihten bu yana bölge ekonomisi ve turizmini canlandırdı.

Göller Ekspresi yeniden raylardaki yerini aldı, System.String[]

Göller Ekspresi, yeniden hizmete başladığı tarihten bu yana bölge ekonomisi ve turizmini canlandırdı. Tren seferlerinden 4 ayda yaklaşık 25 bin yolcu faydalandı.

Afyonkarahisar-Denizli arasındaki demiryolu hattında yapılan yenileme çalışmaları nedeniyle seferlerine ara verilen ve Isparta-İzmir hattında 25 Ekim 2019 tarihinde yeniden sefere konulan Göller Ekspresi, bölgeye hareket getirdi. Ekspres, geçtiğimiz günlerde Isparta Valiliğinin organizasyonu ile Göller Bölgesi Doğa Sporları Kulübü üyelerini ağırladı. 150 kişilik kafileyi İzmir'e uğurlayan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Göller Ekspresi'nin bölgenin turizmi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Seymenoğlu, Göller Ekspresi'nin faaliyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, düzenlenen seyahat öncesi vagonlarda yerini alan yolculara da iyi yolculuklar diledi.

7'den 70'e her yaştan üyenin katıldığı gezideki grup adına konuşan Göller Bölgesi Doğa Sporları Kulübü (GÖLDOSK) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yurtaslan, yol yenilemeleri nedeniyle seferlerine ara verilen Göller Ekspresi'nin tekrar sefere konulmasından büyük mutluluk duyduklarını, bu güzergahın doğasının harika olduğunu söyledi.

475 kilometrelik Isparta-İzmir hattında her gün karşılıklı olarak sefer yapan Göller Ekspresi, Isparta'dan saat 22.30'da, İzmir'den saat 23.00'de hareket ederek, seyrini 8 saat 30 dakikada tamamlayacak. 25 Ekim 2019 tarihinde seferlerine başlayan Göller Ekspresi'nde bugüne kadar yaklaşık 25 bin yolcu taşındı. Burdurlu yolcular ise Isparta Gümüşgün İstasyonu'nu kullanarak ekspresle seyahat edebilecek.

Yol yenilemeleri ile kapasitesi ve hizmet kalitesi artan hatta 4'lü vagonlardan oluşan 262 yolcu kapasiteli DMU 15400 setleri hizmet verecek.

(Mehmet Kalay/İHA)

Isparta, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:35 Kaynak: İHA
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