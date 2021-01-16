Göller Yaylası'nda kar keyfi - Son Dakika

Göller Yaylası'nda kar keyfi

Göller Yaylası\'nda kar keyfi
Son Güncelleme: 16.01.2021 09:28

Göller Yaylası'nda kar keyfiADANA'nın Kozan ilçesindeki Göller Yaylası'nda etkili olan karla birlikte dışarı çıkan vatandaşlar, kar topu oynayıp eğlendi.

Göller Yaylası'nda kar keyfi

ADANA'nın Kozan ilçesindeki Göller Yaylası'nda etkili olan karla birlikte dışarı çıkan vatandaşlar, kar topu oynayıp eğlendi. Bazı kişiler ise karla kaplı zeminde motosiklet sürdü.

İlçedeki yüksek rakımlı yerlere kar yağmasıyla birlikte merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Göller Yaylası'na giden vatandaşlar, sokak yasağı öncesi gönüllerince eğlenip, kar manzarasını izledi. Aileler, çocuklarıyla kar topu oynayarak eğlendi. Bir arkadaş grubu ise karlı zeminde motosiklet sürdü. Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte hayvancılıkla uğraşanlar da koyun ve keçilerini yayladan indirip köylere göçe başladı.

Kar topu oynayarak keyifli dakikalar geçirdiklerini belirten Gökhan Sevgili "Yılın ilk karı yağdı. Muhteşem bir görüntüsü var. Ailecek geldik. Her yer çok güzel" dedi.

Süleyman Aydoğan ise sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kuzenleriyle bölgede vakit geçirmeye geldiklerini belirtti.

Göller Yaylası'nda hayvancılıkla ilgilenen Oğuzhan Küçükcan da, "Burada hayvanlarımla yaşıyordum. Kış gelip, kar bastırınca hayvanlarımızı alıp kışı geçireceğimiz Akçalıuşağı'na gidiyoruz. Kar yağdı, havalar soğuyunca don oldu mecburen buradan ayrılmak zorunda kaldık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göller Yaylası'nda kar keyfi - Son Dakika


Son Dakika
10:58 Survivor 2024'e All Star'ın 8. yarışmacısı Poyraz Yiğit oldu
10:56 iPhone 15 serisini tanıtan Apple, bazı modellerde indirime gitti
10:48 Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine, teröriste, göçmen kaçakçılarına göz açtırmayacağız
10:37 Fenerbahçe'de istenmeyen Nazım Sangare, yüksek maaşı nedeniyle kulüp bulamıyor
10:35 Bu videoyu izleyenler "Bir daha midye yemem" demekten kendini alamıyor
10:19 Netflix'den Türkiye fiyatlarına zam!
10:06 Sen Türkülerini Söyle yarışmasının şampiyonu belli oldu
10:05 Maç sayısıyla gol sayısını yarıştırıyor! Haaland, Norveç Milli Takımı'nda tarihe geçmenin eşiğinde
10:04 İstanbul'da harabe bir evin 7 bin liraya kiraya verilmesi tepki topladı
09:56 Libya'yı vuran sel felaketinin bıraktığı yıkım uydu görüntülerine yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2023 11:14:13. #1.11#
SON DAKİKA: Göller Yaylası'nda kar keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement