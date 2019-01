Göller Yöresi'nde Su Kuşu Popülasyonu Arttı

BİLAL ALTIOK - Burdur, Isparta ve Antalya'dan oluşan Göller Yöresi'ndeki sulak alanlardaki su kuşu popülasyonu, geçen yıla göre iki kattan çok artarak 583 bin 180 oldu.



Avrupa ve Türkiye'yi içine alan Batı Palearktik olarak bilinen bölgede her yıl 15 Ocak-15 Şubat tarihlerinde, su kuşu sayımı yapılıyor.



Göller Yöresi'nde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil'in koordinesinde yapılan Kış Ortası Su Kuşu sayımları sona erdi.



Bölgedeki 20 sulak alanda geçen yıl 54 farklı türde 278 bin 52 su kuşu sayılırken bu yıl 46 farklı türden 583 bin 180 su kuşu kayıtlara geçti.



En çok görülen tür sakarmeke



Sayımlara göre en çok görülen tür 407 binle sakarmeke oldu. Sakarmekeyi elmabaş patka, Macar ördeği, fiyu ve karabatak izledi.



Bölge Müdürü Rıza Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sayımları her yıl aynı tarihte üniversitelerden uzman ekipler, sivil toplum kuruluşlarının bu alanda yetişmiş katılımcıları ve kendi uzman personelleriyle gerçekleştirdiklerini söyledi.



"46 türden 583 bin 180 su kuşunu saydık"



24 kişilik ekiple 20 sulak alanda bir haftada sayımları yaptıklarını belirten Kamil, "46 türden 583 bin 180 su kuşunu saydık. Bu sayı geçen yıla göre iki kattan fazla bir artışı ifade ediyor." dedi.



Kamil, sayımları zorlu tabiat şartlarında gerçekleştirdiklerini dile getirerek şöyle devam etti:



"Sulak alanların yönetim planları vardır, bu planlar alanların adeta bir anayasasıdır. Planlara uyarak alanlarda yaptığımız yatırımlar sayesinde ve alanların özelliğinden dolayı su kuşu sayılarının arttığını görmekten son derece memnunuz. Sulak alanlarımızda en çok sakarmeke, elmabaş patka, Macar ördeği, fiyu ve karabatak saydık. En çok sakarmeke görüldü. Geçen yıl da yine birinci sakarmeke olmuştu. Bu yıl da 583 bin 180 kuş içinde 407 bin sakarmeke saydık. Sayımlarımızı sağlıklı bir şekilde bitirdik. Bu sayımları her yıl düzenli olarak yaparak su kuşlarının popülasyonu için sulak alanları sağlıklı habitatlar olarak gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz."



Kamil, avlanmaya yönelik kararların Bakanlığın Merkez Av Komisyonunca belirlendiğine dikkati çekerek, bu kararlar çerçevesinde hangi kuş türünün ne zaman, ne sayıda, ne sıklıkla, hangi alanlarda avlanacağının gösterildiğini kaydetti.



Avcıların bu kurallar dışında avlandıkları takdirde büyük parasal cezai yaptırımlarla karşılaşabileceklerini belirten Kamil, "Ekiplerimiz 7 gün 24 saat hem avcılık faaliyetlerinin olduğu alanlarda hem de dışındaki alanlarda sürekli denetimler yapıyor. Avcıların faaliyetlerine kurslarımızda verdiğimiz bilinçli avcılık kuralları çerçevesinde izin veriyoruz." diye konuştu.

