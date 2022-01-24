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Göller yöresindeki su kuşları tek tek sayılıyor - Son Dakika

Göller yöresindeki su kuşları tek tek sayılıyor

24.01.2022 21:46

Göller yöresindeki su kuşları tek tek sayılıyorBURDUR DKMP 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri kış ortası su kuşu sayımlarına başladı.

Göller yöresindeki su kuşları tek tek sayılıyor

BURDUR DKMP 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri kış ortası su kuşu sayımlarına başladı. Antalya, Isparta ve Burdur'da ki sulak alanlarda bulunan kuş türleri tek tek tespit edilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler Antalya, Isparta ve Burdur'da ki sulak alanlarda su kuşu türleri sayımına başladı. 8. Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Beyşehir gölünde başlayan sayımlar, Isparta'nın ardından Burdur'da devam ediyor. Kış ortası su kuşu sayımlarının her yıl Ocak ayı ortasında başladığını belirten Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz, Beyşehir Gölü, Eğirdir ve Kovada Göllerinde sayımları tamamladıklarını ve Burdur'da sayımlara başladıklarını söyledi.

Sayımlarda herhangi yabancı bir türe rastlamadıklarını belirten Yılmaz, "Şu ana kadar herhangi farklı bir türe rastlamadık. Her yıl olduğu gibi saydığımız kuş türlerini görüyoruz. Bu sayımlarda bölge müdürlüğü teknik elemanları, üniversitelerden ilgili branşların hocaları, kuş gözlemcileri, il şube müdürleri ve şefliklerle birlikte yapıyoruz. Genellikle daha çok gönüllü kuş gözlemcileri bu sayımlara katılıyor ve bu şekilde saygılarımızla gerçekleştiriyoruz. Ördek türleri, kıyı kuşları ve balıkçıl türler ağırlıklı olarak oluyor. Bu yıl da sulak alanlarda en çok olan türlerin başında Sakarmeke ve Elmabaş patka ördekleri gibi türler başta geliyor" dedi.

Su kuşu sayımlarının amaçlarından bahseden Yılmaz, "Sulak alanlar hakkında fikir sahibi oluyoruz. Su kuşlarının popülasyonları hakkında, dağılımları hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Bilimsel verilere ya da insan etkisiyle sulak alan değişimlere bağlı olarak su kuşlarında da hareketlilik, popülasyon değişiklikleri oluyor. Bu konularda bilgi edinerek bilimsel altlık oluşturulmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

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Isparta, Antalya, Burdur, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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