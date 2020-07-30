GollerCepte'den futbolseverlere 180 bin GB internet hediye - Son Dakika

GollerCepte'den futbolseverlere 180 bin GB internet hediye

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte, 2020 futbol sezonunda dağıttığı hediye GB'lerle futbolseverleri dijitalleştirdi.

GollerCepte'den futbolseverlere 180 bin GB internet hediye, System.String[]

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte, 2020 futbol sezonunda dağıttığı hediye GB'lerle futbolseverleri dijitalleştirdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, uygulama, "Her Gol 100MB" oyunu sayesinde kullanıcılarına her maç ortalama 400 MB, toplamda ise 180 bin GB internet dağıttı.

Sezon buyunca 450 bin kez oynanan "Her Gol 100MB" oyununda en çok kazandıran lig Hollanda Eredivisie oldu. Türkiye Süper Ligi'ne oynayan futbolseverler ise toplamda 85 bin GB hediye internete kavuştu. Türkiye Süper Ligi 2019-2020 sezonunun en çok GB kazandıran haftası ise 37 golün atıldığı 17'nci hafta oldu.

Tek maçta 800 MB dağıtıldı

Bu haftada oynanan ve Trabzon spor'un evinde Hes Kablo Kayserispor'u 6-2'lik sonuçla yendiği mücadele ise GollerCepte'nin en çok hediye GB dağıttığı karşılaşma oldu. Bu maç sayesinde kullanıcılar, 800 MB internet kazandı.

Uygulamanın yanı sıra yenilenen internet sitesinden de erişilebilen GollerCepte'de kullanıcılar, her zaman olduğu gibi takımlarına dair son dakika haberlerine, canlı maç sonuçlarına ve detaylı oyuncu profillerine ulaşabildiler. Ayrıca kullanıcılar maçların başlama saati, TV'de spor programları ve saatleri, fikstür, puan durumu, İddaa oranları ve çeşitli istatistiklere de erişebildi.

Dünya Paketi Kampanyası'ndan hediye internet

Haftalık Bilgi Ligi yarışması ve birbirinden eğlenceli 21 mobil spor oyunun tadını çıkaran kullanıcılar, yazın da GB kazanmaya devam edebilecek. Dünya Paketi'ne abone olan futbolseverler, yazın oynanacak karşılaşmalar için de "Her Gol 100 MB" oyununa katılabilecek.

Tüm operatörlere açık

GollerCepte uygulaması Apple ve Google uygulama dükkanlarından ya da GOL yazıp 2200'ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. Kullanıcılara videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında geliyor.

Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşıp http://trcll.im/GollerCepte adresinden uygulamayı indirebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, https://www.turkcell.com.tr/servisler/turkcell-gollercepte üzerinden detaylı bilgilere ulaşarak kendilerine uygun paketi satın alabiliyor.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Futbol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 10:55

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GollerCepte'den futbolseverlere 180 bin GB internet hediye - Son Dakika Ekonomi
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