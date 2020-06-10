GollerCepte'den Süper Lig'e dönüş hediyesi

Turkcell, liglerin geri dönmesini kutlamak için düzenlediği "Haber Okuma Kampanyası" ile kullanıcılarına internet hediye edecek.

Turkcell açıklamasına göre, 18 Haziran-9 Temmuz'da GollerCepte uygulamasına giriş yaparak 50 haber okuyan her kullanıcıya 1 adet "Her Gol 100MB" hakkı hediye edilecek.

Uygulamanın yanı sıra yenilenen internet sitesinden de erişilebilen GollerCepte'de kullanıcılar, takımlarına dair son dakika haberlerine, canlı maç sonuçlarına ve detaylı oyuncu profillerine ulaşabilecek.

Ayrıca, kullanıcılar, maçların başlama saati, TV'de spor programları ve saatleri, fikstür, puan durumu, İddaa oranları ve çeşitli istatistiklere erişebilecek.

Kullanıcılar, maçları beklerken haftalık Bilgi Ligi yarışması ve 21 mobil spor oyunu da oynayabilecek.

Tüm dünyadan haberlerin de yer aldığı Goller Cepte uygulamasında spor dünyasına dair videolar ve Süper Lig'le birlikte Avrupa'daki liglerin puan durumlarına da ulaşmak mümkün olacak.

GollerCepte uygulaması, Apple ve Google uygulama mağazalarından ya da GOL yazıp 2200'ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor.

GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında geliyor.

Taraftarlar ayrıca, gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşıp trcll.im/GollerCepte adresinden uygulamayı indirebiliyor.