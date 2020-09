GollerCepte yeni sezona hazır

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte, 2020-2021 futbol sezonunda da futbolseverlere hediye internet dağıtmaya hazırlanıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, geçen sene "Her Gol 100 MB" oyunu sayesinde kullanıcılarına her maç ortalama 400 MB, toplamda ise 180 bin GB internet dağıtan GollerCepte uygulaması, dünyanın her yanında oynanan maçlarda atılan goller sayesinde kullanıcılarını hediye MB ile sevindirmeye devam edecek.

Haftalık Bilgi Ligi yarışması ve birbirinden eğlenceli 21 mobil spor oyunun tadını çıkaran kullanıcılar, 5 Ağustos-21 Eylül tarihlerinde Dünya Paketi'ne abone olacakları takdirde "Her Gol 100 MB" oyunu için ek 1 hak da kazanabilecek.

Uygulamanın yanı sıra yenilenen internet sitesinden de erişilebilen GollerCepte'de kullanıcılar, her zaman olduğu gibi takımlarına dair son dakika haberlerine, canlı maç sonuçlarına ve detaylı oyuncu profillerine ulaşabilecekler.

Ayrıca maçların başlama saati, TV'deki spor programları ve saatleri, fikstür, puan durumu, İddaa oranları ve çeşitli istatistikler de yine uygulama içerisinde ve internet sitesinde olacak.

GollerCepte uygulaması Apple ve Google uygulama dükkanlarından ya da GOL yazıp 2200'ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor.