Golleri Bu Kez "Ayrımcılığa Karşı" Attılar

Tam 90'dan!

Proje kapsamında İzmir'e gelen Kiraz ve Ödemiş'in futbolcu kızları, düzenlenen eğitim programı sayesinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" kavramı ile tanıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel ve sosyal olanakları kısıtlı bölgelerdeki amatör spor kulüplerinde ve okullarda spor yapan ortaokul ve lise öğrencilerinin sosyal haklara erişimini hedefleyen "Artı 90" projesini hayata geçirdi. Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Ödemiş Zübeyde Hanım Anadolu Meslek Lisesi kız futbol takımı oyuncuları, bu önemli projeyle birlikte yaşamlarına yön verecek bir dizi etkinliğe dahil oldu.

Program kapsamında 4 kez İzmir' e gelen öğrenciler, hem yeşil sahada mücadele ettiler hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı program sayesinde kendilerini geliştirme ve İzmir'i gezme fırsatı buldular. Uzman sosyolog ve psikologlar tarafından hazırlanan eğitim programı ile "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi alan öğrenciler, diğer günler ise sınav kaygısı, hedef, motivasyon konularında iletişim uzmanlarından destek aldılar. "Müzede Geziyorum" projesi ile Atatürk Müzesi ve Bilim Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nda da buz pateni ile tanıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Artı 90 projesini, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 21 Ocak 2015'te kabul edilen "dezavantajlı bölgelerdeki gençlerin sosyal faaliyetlere katılımına" ilişkin tavsiye kararı doğrultusunda hayata geçirdi.