Gollerin Yarısından Çoğunu Bu Üç İsim Attı
1 saat önce
Bu sezon ligin ilk yarısında sadece 15 gol atan Kayserispor"da bu gollerin yarıdan fazlasını 3 oyuncu attı.
Bu sezon ligin ilk yarısında sadece 15 gol atan Kayserispor
"da bu gollerin yarıdan fazlasını 3 oyuncu attı. Bu üç oyuncu aynı karede buluşunca ortaya ilginç bir görüntü çıktı
Kayesrispor'un en golcü oyuncusu 6 golle Tjaronn Chery
olurken, bu ismi 2 golle Bernard Mensah takip ediyor. Yine 7 maçta sadece 95 dakika sahada kalan Asamoah Gyan
ise takımına 1 gollük katkı sağladı. Bu üç isim aynı karede buluşunca ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Fotoğrafta yer alan 3 oyuncu ligin ilk yarısında takımın attığı gol sayısının yarıdan fazlasına imza koyarken, ikinci yarıda da takımın önemli işler beklediği oyuncular olarak dikkat çekiyor. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:59 Kaynak: İHA
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