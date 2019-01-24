Gollerine Yeni Yılda da Devam Ediyor

Trabzonspor'un, geçtiğimiz sezonun devre arasında Danimarka Süper Lig ekiplerinden Midtjylland'dan transfer ettiği Çek futbolcu Filip Novak, 2018 yılında Spor Toto Süper Lig'de attığı 6 golle en golcü savunma oyuncusu olurken, 2019 yılında da gollerine devam ediyor.

Trabzonspor'un, geçtiğimiz sezonun devre arasında Danimarka Süper Lig ekiplerinden Midtjylland'dan transfer ettiği Çek futbolcu Filip Novak, 2018 yılında Spor Toto Süper Lig'de attığı 6 golle en golcü savunma oyuncusu olurken, 2019 yılında da gollerine devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda Balıkesir Baltok'u 3-1 yenerek tur atlayan bordo-mavililerde müsabakanın ilk golü Novak'tan gelmişti. Birçok gol pozisyonuna girmesine rağmen bunlardan sadece birini değerlendiren Çek oyuncu, 2018 yılında attığı 6 golle, yılın en çok atan savunma oyuncusu olurken, 2019 yılında da Ziraat Türkiye Kupasın'da gollerine devam etti. Trabzonspor'un Çek savunma oyuncusu Spor Toto Süper Lig'de giydiği toplam 32 maçta 6 gol atarken, Ziraat Türkiye Kupasında giydiği iki maçta ise 1 gol kaydederek, Trabzonspor forması altında resmi maçlarda 7 gol kaydetmiş oldu.



(İHA)

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