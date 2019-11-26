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Göllü Mahallesi'nin su kanalı problemi çözüldü

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesine bağlı Göllü Mahallesi'nde geçmiş yıllardan kalma kullanıma elverişsiz ve tehlike arz eden arazi sulama kanalını yeniledi.

Göllü Mahallesi'nin su kanalı problemi çözüldü, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesine bağlı Göllü Mahallesi'nde geçmiş yıllardan kalma kullanıma elverişsiz ve tehlike arz eden arazi sulama kanalını yeniledi.


Van merkeze 27 kilometre uzaklıkta bulunan Göllü Mahallesi'nde yaklaşık 60 yıl öncesinden kalma ve batak durumda olan sulama kanalı, karşısında bulunan ilköğretim okulunda okuyan öğrenciler için büyük tehlike arz ediyordu. Mahalledeki çiftçiler için de arazi sulamada işlevsiz hale gelen ve ihtiyacı karşılamayan kanal, çevreye yaydığı kötü kokuyla da mahalleye büyük sıkıntı yaşatıyordu.


Artan şikayetler üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire başkanlıklarının iki günlük ortak çalışmasıyla mevcut kanal tamamen yenilendi. Aynı zamanda koruge borular da döşenerek arazilere su imkanı sağlandı.


Van Büyükşehir Belediyesinin kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığa yönelik yürüttüğü çalışmaların devam edileceği kaydedildi. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:33 Kaynak: İHA
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