Son Dakika Haberleri: Gölmarmara'da Ana Kanalizasyon Hatları Temizleniyor

Gölmarmara'da Ana Kanalizasyon Hatları Temizleniyor

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçe merkezinde Atatürk ile Eski Cami Mahallesi sınırları arasında kalan Baş Öğretmen Sabri Bulut Caddesi'nde ana kanalizasyon hattı temizlik çalışmasına başladı.

Gölmarmara'da Ana Kanalizasyon Hatları Temizleniyor, System.String[]
MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçe merkezinde Atatürk ile Eski Cami Mahallesi sınırları arasında kalan Baş Öğretmen Sabri Bulut Caddesi'nde ana kanalizasyon hattı temizlik çalışmasına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hatlarında yürüttüğü temizlik çalışmaları ile vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçiyor. Bu kapsamda, Gölmarmara ilçesinde Atatürk ile Eski Camii Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Baş Öğretmen Sabri Bulut Caddesi'nde ana kanalizasyon hattı temizlik çalışmasına başlandı. MASKİ ekiplerince yürütülen çalışmalar sayesinde, rahatsız edici koku oluşmasının önüne geçilerek vatandaşların rahat bir nefes alması sağlanacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yapmış olduğu altyapı çalışmaları ile yılların sıkıntılarına son verirken Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde, 7 buçuk milyon TL yatırım ile Gölmarmara'da 8 kilometrelik yağmursuyu hattı döşeme çalışması ile 3 kilometrelik içme suyu hattı yenileme işinde yüzde 60 seviyelerine gelindi.

MASKİ'nin çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden Atatürk Mahalle Muhtarı Ahmet Ergün, "Hatlarımızda taşmalar meydana geliyordu. Yoldan geçmekte zorlanıyorduk. Bu durumların yaşanmaması için MASKİ artık önceden önlem alıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" derken Eski Cami Mahalle Muhtarı Sabri Yenihatay ise şunları söyledi: "Yapılan çalışmalardan memnunuz. Zahmetsiz hizmet olmuyor. Kanalizasyon hatlarında yapılan temizlik çalışmalarından da memnunuz. Cengiz Başkanın çalışmalarını herkes beğeniyor." - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:48 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Gölmarmara, Güncel
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