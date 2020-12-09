Gölmarmara'da hijyen çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

İl genelinde korona virüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara'da da bu çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ilçede ortak kullanım alanları dezenfekte edilirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara İtfaiye Amirliği de, ana arter ve kaldırımlarda dezenfeksiyonlu su ile yıkama çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gölmarmara İtfaiye Amirliği ekipleri, Gölmarmara'da sorumluluk alanındaki cadde, ana arter ve kaldırımlarda dezenfeksiyonlu su ile yıkama çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de, ilçede ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin her alanda yanlarında olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Gölmarmaralılar, çalışmaları takdirle karşılarken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA