Gölmarmara'nın 2 Mahallesinde İçme Suyu Deposu Tadilatı Yapıldı - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı çalışmalar ile vatandaşın takdirini kazanıyor. Bu çalışmaların başında içme suyu depolarında yapılan bakım onarım çalışmaları yer alıyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gölmarmara'nın Hacıveliler ve Hıroğlu Mahallelerinde içme suyu depolarının tadilatı yapıldı. İçme suyu depolarında dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yenilendi.

"Cengiz Başkanımıza hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz"

Hacıveliler Mahalle Muhtarı Mustafa Sümer, "Çok memnunuz. Fayans döşendi. Boya ve yalıtım yapıldı. Vanalar değişti. Cengiz Başkanımıza hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

"Depomuz çok güzel ve çok sağlıklı oldu"

Hıroğlu Mahalle Muhtarı Cengiz Üstündağ, "Depomuz çok güzel ve çok sağlıklı oldu. Cengiz Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.