Son Dakika Haberleri: Gölmarmaralı Avcılara Başkan Ergün Sözü

Gölmarmaralı Avcılara Başkan Ergün Sözü

38 dakika önce

Cumhurun adaylarını coşkuyla karşılayan Gölmarmara Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri, trap atış makinesi talebinde bulundu.

Gölmarmaralı Avcılara Başkan Ergün Sözü, System.String[]

Gölmarmara'da vatandaşlarla buluşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Gölmarmara Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Kamil Öz, Gölmarmara Avcılar Atıcılar Derneği üyeleriyle de bir araya geldi. Başkan Ergün, avcıların talebini geri çevirmeyerek, söz verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Gölmarmara Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Kamil Öz, Gölmarmara'da gün boyu esnaf ve vatandaşı selamladı. İlçe ziyareti sırasında Cumhurun adaylarına Gölmarmara Avcılar Atıcılar Derneği üyeleri de büyük ilgi gösterdi. 31 Mart yerel seçimlerindeCumhurun adaylarını destekleyeceklerini belirten Gölmarmara Avcılar Atıcılar Derneği Başkanı Mehmet Turna ve yönetim kurulu üyeleritrap atış makinesi talebinde bulundu. Başkan Ergün, de spor ve sporcunun her zaman yanında olduğunu belirterek, taleplerini yerine getireceğinin sözünü verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:08 Kaynak: Bültenler

Manisa, Avcılar, Gölmarmara, Güncel
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