Gölmarmaralı Avcılara Başkan Ergün Sözü

Gölmarmara'da vatandaşlarla buluşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Gölmarmara Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Kamil Öz, Gölmarmara Avcılar Atıcılar Derneği üyeleriyle de bir araya geldi. Başkan Ergün, avcıların talebini geri çevirmeyerek, söz verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Gölmarmara Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Kamil Öz, Gölmarmara'da gün boyu esnaf ve vatandaşı selamladı. İlçe ziyareti sırasında Cumhurun adaylarına Gölmarmara Avcılar Atıcılar Derneği üyeleri de büyük ilgi gösterdi. 31 Mart yerel seçimlerindeCumhurun adaylarını destekleyeceklerini belirten Gölmarmara Avcılar Atıcılar Derneği Başkanı Mehmet Turna ve yönetim kurulu üyeleritrap atış makinesi talebinde bulundu. Başkan Ergün, de spor ve sporcunun her zaman yanında olduğunu belirterek, taleplerini yerine getireceğinin sözünü verdi.