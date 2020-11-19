Gölmarmaralılar su baskınlarından kurtuldu - Son Dakika

Gölmarmaralılar su baskınlarından kurtuldu

MANİSA - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Gölmarmara merkezde geçmiş yıllarda yaşanan yağmur suyu taşkınları nedeniyle 8 kilometre yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları ile yılların kangren olmuş sorunlarını çözüyor. Bu kapsamda, Gölmarmara ilçe merkezinde de yağmurlu havalarda yaşanan su baskını sorunu ortadan kaldırıldı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen proje kapsamında ilçe merkezinde toplamda 8 kilometre yağmur suyu hattı döşendi. Ayrıca, 3 kilometre içme suyu ve kısmi kanalizasyon hattı döşeme işi de gerçekleştirildi. Yapılan işin önemi ise yağışlı havalarda ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sağanak yağışlarda eskiden adeta göle dönen cadde ve sokaklarda hiçbir sorun yaşanmadı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçe merkezinde başladığı 62 bin metrekarelik üstyapı çalışmasını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen 60 bin metrekarelik taş döşeme işinde ise sona yaklaşıldı.

MASKİ tarafından altyapısı yenilenen Atatürk Bulvarı ise Manisa Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü prestij cadde çalışması da tamamlandı. 320 metre uzunluğundaki prestij cadde çalışması ile Gölmarmara'nın çehresi değişirken devam eden peyzaj çalışmalarında ise sona yaklaşıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il genelinde olduğu gibi Gölmarmara'da da önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, "İlçe merkezinde yağışlı havalarda meydana gelen taşkın manzaralarına son vermek için önemli bir projeyi hayata geçirmiştik. Hemşerilerimizin yaşadığı taşkın derdine ket vurmak için yürüttüğümüz yağmur suyu hattı döşeme çalışmamızı tamamladık. İlçe merkezinde yaşanan su taşkınları vatandaşlarımızın zihinlerindeki tazeliğini koruyordur. Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra hemşerilerimizi maruz kaldıkları yağmur suyu derdinden kurtarmak için söz verdik ve bu sözümüzü de yerine getirdik. Yağışlı havalar hemşerilerimiz için artık sorun olmaktan çıktı. Yılların kanayan yarasına son vermiş olmanın da haklı gurunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü üstyapı çalışmaları da artık son aşamasında. Atatürk Bulvarımızı da ilçemize yakışır şekilde yeniden dizayn ettik ve 'Prestij' kazandırdık. Çalışmaların Gölmarmaralı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.