Son Dakika Haberleri: Gölova'da 100. Yıl Hatıra Ormanı oluşturuldu
Son Dakika Güncel Haber

Gölova'da 100. Yıl Hatıra Ormanı oluşturuldu

1 saat önce

Gölova ilçesinde Sivas Kongre'sinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi.

Gölova'da 100. Yıl Hatıra Ormanı oluşturuldu, System.String[]
Gölova ilçesinde Sivas Kongre'sinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi.
Fidan dikim töreninde konuşan Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Sivas Kongresi'nin 100. yılının çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.
Bu kapsamda oluşturulan hatıra ormanına 1919 çam fidanı dikildiğini aktaran Karaosmanoğlu, "Ülkemizin büyük bir kısmı ormanlarla kaplı. Bir fidanın büyüyerek ağaç olması toprağın ona can vermesi çok önemli. Ormanları korumamızın önemini zaten biliyoruz, bu nedenle toplumsal duyarlılığı bu konuda arttırmalıyız." dedi.
Ormanların korunması hususunda da uyarıda bulunan Karaosmanoğlu, "Gerek orman yangınların önlenmesi, çevrenin temiz tutulması manasında 7'den 70'e küçükten büyüğe herkese görev düşüyor. Bu proje kapsamında burada fidan dikeceğiz. Elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Bu tarz sosyal projelerde her zaman varız ve her zaman da olacağız." diye konuştu.
Ağaç dikim etkinliğine Gölova Ziraat Odası Başkanı İlyas Vahapoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yılmaz Sönmezateş, Milli Eğitim Müdürü Salih Sönmez ve öğrenciler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:23 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 asırlık Çataloluk kilisesi definecilerin saldırısı nedeniyle yok olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Paketi'ni açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Avukatlara yeşil pasaport ve sınav geliyor Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:23:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölova'da 100. Yıl Hatıra Ormanı oluşturuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]