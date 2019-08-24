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Gölova'da asfalt çalışması

46 dakika önce

Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, ilçe merkezine bağlı bölgelerde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Gölova'da asfalt çalışması, System.String[]

Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, ilçe merkezine bağlı bölgelerde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.


Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, İl Genel Meclis üyeleri İlyas Vahapoğlu ve İbrahim Yenidünya ile Çalkaya Mahallesi'nde devam eden asfalt yapım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Karaosmanoğlu, yaptığı açıklamada, "Görev ve sorumluluk dahilinde ilçe genelinde sıcak asfalt, kilitli parke taşı döşeme işi, stabilize yol çalışmaları, açılmayan yolların açılması ve dar olan yolların genişletilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalkaya Mahallemizin ulaşım imkanları en iyi hale getirilecek." dedi.

İbrahim Yenidünya, Çalkaya, Gölova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:44 Kaynak: AA
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