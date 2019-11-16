Gölova'da diyabet günü etkinliği

Daha sonra Hasan Şakar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Spor Salonunda, öğrencilere yönelik "Obezite ve Diyabet" konulu sunum yapıldı.

Hükümet Konağı önünde kurulan standı ziyaret eden Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu ve İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Yenidünya, kan şekeri ölçümü yaptırdı.

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