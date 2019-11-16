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Gölova'da diyabet günü etkinliği

6 saat önce

Sivas'ın Gölova ilçesinde, Dünya Diyabet Günü dolayısıyla stant kuruldu.

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Sivas'ın Gölova ilçesinde, Dünya Diyabet Günü dolayısıyla stant kuruldu.


Hükümet Konağı önünde kurulan standı ziyaret eden Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu ve İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Yenidünya, kan şekeri ölçümü yaptırdı.

Daha sonra Hasan Şakar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Spor Salonunda, öğrencilere yönelik "Obezite ve Diyabet" konulu sunum yapıldı.

Programa Belediye Başkanı Halil Ömge, Hastane Müdürü Gazi Sönmez, Milli Eğitim Müdürü Kadir Güney, Başhekim Dr. Özgün Özdemir, sağlık personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Hükümet, Gölova, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:50 Kaynak: AA
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