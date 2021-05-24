Gölova'da gönüllü öğretmenlerden ağaçlandırma çalışması - Son Dakika

Sivas'ın Gölova ilçesinde gönüllü öğretmenler, görev yaptıkları okulun bahçesine 70 meyve fidanı dikti.

Şehit Sümer Deniz Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü, yardımcısı ve öğretmenleri, kendi bütçeleriyle aldıkları 70 meyve fidanını okulun çevresinde belirlenen alanda toprakla buluşturdu.

Öğretmenler, diktikleri fidanlar büyüyünce okul çevresinin daha güzel bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Öğretmenlerin ramazan boyunca da yine kendi imkanlarıyla okul ve çevresinde tadilat ve tamirat işleri yaptıkları öğrenildi.