Gölova'da halı saha futbol turnuvası
58 dakika önce
Sivas'ın Gölova ilçesinde halı saha futbol turnuvası düzenlendi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:12 Kaynak: AA
'ın Gölova
ilçesinde halı saha futbol turnuvası düzenlendi.
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuva Sıtkı Ayan Kapalı Halı Sahası'nda gerçekleştirildi. Kaymakamlık Futbol
Turnuvasında Emniyet Amirliği takımı birinciliği elde ederken Gölova Kaymakamlığı takımı ikinci, Özel İdare takımı üçüncü oldu.
Derece giren takımlara kupalarını Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu ve Belediye Başkanı Halil Önge
verdi.
Turnuva sponsoru Harun Bektaş'a da katkılarından dolayı Karaosmanoğlu tarafından plaket takdim edildi.
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