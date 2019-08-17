Gölova'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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SİVAS'ın Gölova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:10 Kaynak: DHA
SİVAS'ın Gölova
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Gölova ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. İlçeden İstanbul
istikametine gitmekte olan Şaban Kurt (79) yönetimindeki 34 CBJ 88 plakalı otomobil, Salih Tepeyurt (44) yönetimindeki 34 FJ 8272 plakalı otomobil ile ilçe girişinde bulunan kavşakta çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerden Şaban Kurt olay yerinde hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü Salih Tepeyurt ile Canan (41), Hakan (20) ve Mina Rana Tepeyurt (15) yaralandı. Gölova Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Sivas
kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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