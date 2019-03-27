Son Dakika Haberleri: Gölova'da Kur'an-ı Kerim Tecvidli Okuma Kursu

Gölova'da Kur'an-ı Kerim Tecvidli Okuma Kursu

41 dakika önce

Gölova ilçesinde Kur'an-ı Kerim Tecvidli Okuma Kursu'nu tamamlayan kursiyerler için belge töreni düzenlendi.

Gölova'da Kur'an-ı Kerim Tecvidli Okuma Kursu, System.String[]
Gölova ilçesinde Kur'an-ı Kerim Tecvidli Okuma Kursu'nu tamamlayan kursiyerler için belge töreni düzenlendi.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen Kur'an-ı Kerim Tecvidli Okuma Kursu'nu tamamlayan öğrencilere, Şehit Hami Önge İmam Hatip Ortaokulu'ndaki törenle başarı belgeleri verildi.

Belge alan kursiyerleri tebrik eden Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, "İslam dinimizin kitabı Kuranı Kerim'i tecvidli okumaları güzel. Hepsini canı gönülden kutluyorum. Bu süreçte görev alan personelimize de teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, Belediye Başkanı İbrahim Yenidünya, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Meryem Akkoyun, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:00 Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Gölova, Güncel
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