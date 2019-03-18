Son Dakika Haberleri: Gölova'da Öğrencilere Tiyatro Gösterimi Yapıldı

Gölova'da Öğrencilere Tiyatro Gösterimi Yapıldı

24 dakika önce

Sivas'ın Gölova ilçesinde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik tiyatro oyunu sergilendi.

Gölova'da Öğrencilere Tiyatro Gösterimi Yapıldı, System.String[]
Sivas'ın Gölova ilçesinde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik tiyatro oyunu sergilendi.


Orman Genel Müdürlüğü himayesinde Hasan Şakar Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunda, çocuklara orman sevgisi, çevreyi ve hayvanları koruma gibi konular anlatıldı.

Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, bu tür sosyal aktivitelerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Programa, Milli Eğitim Müdürü Salih Sönmez, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:54 Kaynak: AA

Sivas, Gölova, Güncel
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