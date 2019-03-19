Son Dakika Haberleri: Gölova'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Gölova'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

2 saat önce

Sivas'ın Gölova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Gölova'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Sivas'ın Gölova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Arslan Bektaş yönetimindeki 43 YB 303 plakalı otomobil, Boğazköy mevkisinde devrildi.

Yaralanan Bektaş, Gölova İlçe Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:24 Kaynak: AA

Boğazköy, Sivas, Gölova, Güncel
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