Gölova'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı
2 saat önce
Sivas'ın Gölova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sivas'ın Gölova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Arslan Bektaş yönetimindeki 43 YB 303 plakalı otomobil, Boğazköy mevkisinde devrildi.
Yaralanan Bektaş, Gölova İlçe Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:24 Kaynak: AA
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