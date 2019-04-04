Gölova'da "Sıfır Atık" Projesi Bilgilendirme Toplantısı
34 dakika önce
Sivas'ın Gölova ilçesinde "Sıfır Atık" projesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Sivas
'ın Gölova
ilçesinde "Sıfır Atık" projesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanolu'nun eşi Büşra Karaosmanoğlu, Hasan Şakar Yatılı Bölge Okulu Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, projeyi daha geniş kitlelere yaymayı hedeflediklerini söyledi.
Karaosmanoğlu, projeye dikkati çekmek için çeşitli faaliyetler yürüteceklerini de ifade etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
makine teknikeri Ali Koç
ise çevre konusundaki hassasiyet, sonraki nesillere daha müreffeh ve daha yaşanabilir bir dünya bırakma açısından projenin önemli olduğunu aktardı.
Programa Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile okul idarecileri katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:45 Kaynak: AA
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