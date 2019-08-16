Gölova'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
8 dakika önce
Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:07 Kaynak: AA
'ın Gölova
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Şaban Kurt (79) yönetimindeki 34 CBJ 88 plakalı otomobil, Salih Tepeyurt (44) idaresindeki 34 FJ 8272 plakalı otomobil ile ilçe girişinde bulunan kavşakta çarpıştı.
Kazada, Şaban Kurt olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer araçta bulunan sürücüyle Canan (41), Hakan (20) ve Mina Rana Tepeyurt (15) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Gölova İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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