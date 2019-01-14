Gölova'da "Uyuşturucu ile Mücadele" Toplantısı
54 dakika önce
Gölova ilçesinde "Uyuşturucu ile Mücadele" toplantısı düzenlendi.
Gölova
ilçesinde "Uyuşturucu ile Mücadele" toplantısı düzenlendi. Kaymakamlık
binasında Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucuyla mücadele yolları konuşuldu.
Karaosmanoğlu, uyuşturucuyla mücadeleye herkesin destek vermesi gerektiğini belirtti.
En önemli hedeflerinin, yeni madde bağımlılarının oluşmasını engellemek olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, "Madde bağımlısı olan vatandaşları da bağımlılıktan kurtararak normal hayatlarına döndürmek de hedeflerimiz arasında." dedi.
Toplantıya, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:33 Kaynak: AA
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