Son Dakika Haberleri: Gölova'da "Uyuşturucu ile Mücadele" Toplantısı

Gölova'da "Uyuşturucu ile Mücadele" Toplantısı

54 dakika önce

Gölova ilçesinde "Uyuşturucu ile Mücadele" toplantısı düzenlendi.

Gölova'da
Gölova ilçesinde "Uyuşturucu ile Mücadele" toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık binasında Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucuyla mücadele yolları konuşuldu.

Karaosmanoğlu, uyuşturucuyla mücadeleye herkesin destek vermesi gerektiğini belirtti.

En önemli hedeflerinin, yeni madde bağımlılarının oluşmasını engellemek olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, "Madde bağımlısı olan vatandaşları da bağımlılıktan kurtararak normal hayatlarına döndürmek de hedeflerimiz arasında." dedi.

Toplantıya, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:33 Kaynak: AA

Kaymakamlık, Gölova, Güncel
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