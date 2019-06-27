Gölova Kaymakamı Karaosmanoğlu, ilçede devam eden inşaatları inceledi
1 saat önce
Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, ilçedeki inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu.
Gölova
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:53 Kaynak: AA
Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, ilçedeki inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu.
İKaraosmanoğlu, ilçede inşaatı devam eden 8 derslikli lise ve 50 yataklı erkek öğrenci yurdunu gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Karaosmanoğlu, "Yapılacak olan yeni lise ve erkek öğrenci yurdu, öğrencilerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak. Öğrenciler burada rahat ve güzel bir eğitim alacaklar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
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