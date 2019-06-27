Son Dakika Haberleri: Gölova Kaymakamı Karaosmanoğlu, ilçede devam eden inşaatları inceledi
Son Dakika Güncel Haber

Gölova Kaymakamı Karaosmanoğlu, ilçede devam eden inşaatları inceledi

1 saat önce

Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, ilçedeki inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Gölova Kaymakamı Karaosmanoğlu, ilçede devam eden inşaatları inceledi, System.String[]
Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, ilçedeki inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu.
İKaraosmanoğlu, ilçede inşaatı devam eden 8 derslikli lise ve 50 yataklı erkek öğrenci yurdunu gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Karaosmanoğlu, "Yapılacak olan yeni lise ve erkek öğrenci yurdu, öğrencilerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak. Öğrenciler burada rahat ve güzel bir eğitim alacaklar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:53 Kaynak: AA
erkek, lise, inşaat, gölova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelinin duvağını kaldıran damat şaşkına döndü! CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini açıkladı Japonlardan gündemi sarsacak iddia: Sinop Nükleer Santrali durduruldu Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 16:26:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölova Kaymakamı Karaosmanoğlu, ilçede devam eden inşaatları inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]