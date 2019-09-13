Son Dakika Haberleri: Gölpark'taki balık popülasyonu artıyor
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Gölpark'taki balık popülasyonu artıyor

18 dakika önce

Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevlisi ve Bilecik Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Tamer Sargıl, Pelitözü Gölpark'taki balık popülasyonu hakkında bilgi verdi.

Gölpark'taki balık popülasyonu artıyor, System.String[]

Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevlisi ve Bilecik Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Tamer Sargıl, Pelitözü Gölpark'taki balık popülasyonu hakkında bilgi verdi.


Bilecik Belediyesi ve üyesi olduğu kulüp işbirliğinde düzenlenen çalışmalar ile göldeki balık popülasyonunun arttığını kaydeden Sargıl, Bilecik'in değeri olan Gölpark'a herkesin sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Pelitözü Gölpark'ın özellikle de hafta sonları yoğun bir misafir aldığını kaydeden Sargıl, göletteki balık popülasyonu ve yapılması gerekenler hakkında yaptığı açıklamada, "Göletimiz balık popülasyonu itibariyle şu an çok iyi. Zaman, zaman çok iyi kilolarda balıklar yakalıyoruz. Belediyemiz ve kulüp işbirliğinde 3 yıldan bu yana göletimizde yakala bırak usulü balıkçılığı getirdik. Bu şekildeki yakalama usulüyle hem sportif balıkçılığı yapmış oluyoruz hem de göletteki balıkların sayısının azalmamasına gayret göstermiş oluyoruz. Balıkçı arkadaşlar buraya gelerek balık tutuyor ve sonrasında tekrar göle bırakıyor. Buna da güzel bir slogan bulduk ve 'büyü de gel' diyoruz. Her yıl yine belediyemiz ve Tarım Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde belirli dönemlerde göle balık bırakıyoruz. Bununla birlikte göletimizde sazan, yayın ve turna ve istikerevit gibi balık çeşitleri var" ifadelerine yer verdi.


"Çocuklarımıza çevre ve doğanın korunması gerektiğini anlatıyoruz"


Pelitözü Gölpark'ta belirli dönemlerde çeşitli etkinlikler kapsamında başta çocuklar olmak üzere her kesimden insanları ağırladıklarını kaydeden Sargıl, "Faaliyetlerimiz kapsamında belirli dönemlerde göletimizde çeşitli etkinlikler yapıyoruz ve çocuklarımızı davet ediyoruz. Survivor ve benzeri yarışmalar ile buraya çağırdığımız çocuklarımıza hem suyun önemi hem de hayvan sevgisi, çevrenin korunmasının gerekliliği gibi konularda uygulamalı bilgiler veriyoruz. Çocuklarımız da bu etkinliklerimizi çok beğeniyle takip ediyorlar. Bu tür faaliyetlerimiz ile Gölparka ilişkin yapmış olduğumuz güzel çalışmaların meyvesini almış oluyoruz" dedi. - BİLECİK

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Pelitözü, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:23 Kaynak: İHA
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