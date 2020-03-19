Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiler - Son Dakika

Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiler

6 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 2 tutuklu firar ederken, kolluk kuvvetleri tarafından her yerde aranan şahıslardan birinin yakalandığı öğrenildi.

Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiler, System.String[]

Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 2 tutuklu firar ederken, kolluk kuvvetleri tarafından her yerde aranan şahıslardan birinin yakalandığı öğrenildi.


Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda dün gece 21: 00'da yapılan sayımda 2 kişinin olmadığı fark edildi. Yapılan araştırmalar sonucu Fatih B. (37) ve Melih B. (26) olduğu anlaşıldı. Şahısların ikamet adreslerinin Bilecik olduğu öğrenilirken, kolluk görevlileri şahsın yakalanması için seferber oldu. Firar şahıslardan biri Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube tarafından yakalanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şahsın yakalama çalışmaları devam ediyor. - BİLECİK

Gölpazarı, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:16 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı
Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı         
16:46
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti         
14:16
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız         
23:10
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti         
15:02
Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi         
14:05
İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 19:51:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]