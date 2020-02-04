Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan kaçan tutuklu kolluk kuvvetleri tarafından her yerde aranıyor.



Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda dün gece 21: 00'da yapılan sayımda bir kişinin olmadığı fark edildi. Yapılan araştırmalar sonucu bu şahsın 56 yaşındaki Ahmet N. olduğu anlaşılırken, tutuklunun bahçedeki tellerden atlayarak kaçtığı tahmin ediliyor. Başta Bilecik ve ilçelerinde kolluk görevlileri şahsın yakalanması için seferber olurken, Bursa, Eskişehir ve Bilecik'e yakın illerdeki güvenlik birimlerine şahısın eşkal bilgisi verildi.



Öte yandan Gölpazarı'ndan son günlerde artan firarlar vatandaşları tedirgin ediyor. - BİLECİK