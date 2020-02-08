Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etti - Son Dakika

Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etti

6 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçan tutuklu, kolluk kuvvetleri tarafından her yerde aranıyor.

Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etti, System.String[]

Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçan tutuklu, kolluk kuvvetleri tarafından her yerde aranıyor.


Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda dün akşam 17.30'da yapılan sayımda bir kişinin olmadığı fark edildi. Yapılan araştırmalar sonucu eksik şahsın 35 yaşındaki Erkan D. olduğu anlaşılırken, tutuklunun bahçedeki tellerden atlayarak kaçtığı tahmin ediliyor. Başta Bilecik ve ilçelerinde kolluk görevlileri şahsın yakalanması için seferber olurken, Bursa, Eskişehir ve Bilecik'e yakın illerdeki güvenlik birimlerine şahsın eşkal bilgileri verildi. - BİLECİK

Gölpazarı, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
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