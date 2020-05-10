Gölpazarı annelerine belediyeden fide hediyesi - Son Dakika

Gölpazarı Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan kadınlara sebze ve meyve fidesi dağıttı.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annelere hediyeler verdiklerini söyledi.

Meclis üyeleri ve belediye personeli ile kapı kapı gezerek fide dağıttıklarını belirten Suer, şöyle konuştu:

"Peygamberimiz 'Cennet annelerin ayağının altındadır' demiştir. Annelerimizin gülen yüzleri bizim için çok değerlidir. Bu duygu ve düşüncelerle bizleri koruyup kollayan, başımızın tacı annelerimize selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum."