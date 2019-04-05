Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer Açıklaması

Bilecik
'in Gölpazarı
ilçesinde AK Parti
adayı Hayri Suer
, 31 Mart yerel seçimlerde ipi göğüsleyerek başkanlığı kazandı.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
'in de memleketi olan ilçede son iki dönemdir hizmet eden CHP
'li Vedat Kazıcı
'dan görevi devralan Suer, bir ekip halinde çalışarak sonuca ulaştıklarını söyledi.
İlçe halkıyla iyi bir diyalog sağladıklarını dile getiren Suer, bölge halkının uzun yılladır bunu beklediğini kaydetti.
Siyasete çok erken yaşlarda başladığını vurgulayan Suer, "Hep siyasetin içindeyim. Kendimi bildim bileli, seçim kampanyalarında, seçim süreçlerinde hep oldum. Bizlere bu emaneti teslim ettiler. Kolay bir süreç değildi." dedi.
İlçeye ilk defa aday adayı olarak geldiğinde seçimleri farkla kazanacağını söylediğini vurgulayan Başkan Suer, "İlk önce buna çok inanamadılar. Çünkü daha önceki seçim süreçleri ve kampanyalarında sonuç alınamadığı için buna inandırmakta biraz güçlük çektim. İlk önce kendi ilçe teşkilatımızı seçimi kazanacağımıza inandırdım. Bu seçim alacağız, bu seçimin galibi AK Parti olacak, ipi biz göğüsleyeceğiz diye defalarca söyledim. Bu inanç bu azim Gölpazarı halkında da karşılık buldu. Onlarda bizim kazanacağımıza, Gölpazarı'nda tarih yazacağımıza inandılar. Güzel bir netice adlık." görüşlerini aktardı.
Bilecik İmam Hatip Lisesinde yatılı okuduğunu aktaran Suer, şunları kaydetti:
"Hocalarımız bizleri hep kitap okumaya sevk etti. Çok kitap okuyan birisiyim. Şiir ve edebiyata meraklıyım. Orta okul yıllarından itibaren şiir yazarım. Şiir okumayı ve yazmayı severim. Siyasete gençlik kollarından başlamış olduğu bir yatkınlık var. Konuşma yapmaya alışığım. Gölpazarı'nda 3, 4 aylık seçim propaganda sürecimiz oldu. Vatandaşlar o dönemdeki Hayri Suer'i görecekler. Ben hayatın içinden gelen birisiyim. Bundan sonra da böyle olacağım. Yine esnafın içinde, kahvelerde, sokakta olacağım. Onların bir evladı, kardeşi, abisi olarak davrandım böyle bir rota çizdim kendime. Onlar da beni sevdiler. Çok çabuk alıştık birbirimize."