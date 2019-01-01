Son Dakika Haberleri: Gölpazarı Belediye Başkanı Kazıcı, Yeni Yıla Nöbet Tutanlarla Girdi

Gölpazarı Belediye Başkanı Kazıcı, Yeni Yıla Nöbet Tutanlarla Girdi

1 saat önce

Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, 2018'in son saatlerinde çalışanları ziyaret etti.

Gölpazarı Belediye Başkanı Kazıcı, Yeni Yıla Nöbet Tutanlarla Girdi, System.String[]
Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, 2018'in son saatlerinde çalışanları ziyaret etti.

Kazıcı, beraberindekilerle birlikte Gölpazarı Açık Cezaevi, Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis, Gölpazarı Devlet Hastanesi, eczane, itfaiye, OEDAŞ gibi kurum ve kuruluşlara ziyarette bulundu.

Kazıcı, İlçede yeni yılı çalışarak mesai başında nöbet tutan personele sağlıklı ve mutlu bir yıl dilediğini söyledi.

Çalışanlarla sohbet eden Kazıcı, yaptığı açıklamada, böyle bir akşamda hemşehrilere kesintisiz hizmette bulundukları için personeli teşekkür ettiğini söyledi. Kazıcı, yeni yılın hemşehrilerine ve tüm ulusa sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diledi.

Hava şartlarına rağmen geç saatlere kadar ilçe genelinde yol ve kaldırım inşasını yürüten işçileri de unutmayan Kazıcı, yakılan ateşin başına geçerek çalışanlara boza ikram etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:10 Kaynak: AA

Vedat Kazıcı, Gölpazarı, Güncel
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