Gölpazarı Belediye Başkanı Suer, vatandaşa çay ve simit ikram etti - Son Dakika

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, sabah namazı sonrası cami cemaati ile buluşarak çay ve simit ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Suer, yaptığı açıklamada, Mihal Gazi Camisi'nde sabah namazından sonra cemaatle buluşarak sohbet ettiklerini söyledi.

Vatandaşa çay ve simit ikramında bulunduklarını belirten Suer, "Burada önemli olan muhabbettir. Vatandaşla bir araya gelip çay ve simit yiyerek, onlarla hasbıhal ederek güzel bir adım attık." diye konuştu.