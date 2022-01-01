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Gölpazarı Belediye Başkanı Suer, vatandaşa çay ve simit ikram etti - Son Dakika

Gölpazarı Belediye Başkanı Suer, vatandaşa çay ve simit ikram etti

01.01.2022 12:08
Gölpazarı Belediye Başkanı Suer, vatandaşa çay ve simit ikram etti

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, sabah namazı sonrası cami cemaati ile buluşarak çay ve simit ikramında bulundu.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, sabah namazı sonrası cami cemaati ile buluşarak çay ve simit ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Suer, yaptığı açıklamada, Mihal Gazi Camisi'nde sabah namazından sonra cemaatle buluşarak sohbet ettiklerini söyledi.

Vatandaşa çay ve simit ikramında bulunduklarını belirten Suer, "Burada önemli olan muhabbettir. Vatandaşla bir araya gelip çay ve simit yiyerek, onlarla hasbıhal ederek güzel bir adım attık." diye konuştu.

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Hayri Suer, Gazi, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölpazarı Belediye Başkanı Suer, vatandaşa çay ve simit ikram etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölpazarı Belediye Başkanı Suer, vatandaşa çay ve simit ikram etti - Son Dakika
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