Son Dakika Haberleri: Gölpazarı Belediye Meclisi Toplandı

Gölpazarı Belediye Meclisi Toplandı

1 saat önce

Gölpazarı Belediye Meclisi mart ayı toplantısı, Belediye Başkanı Vedat Kazıcı başkanlığında yapıldı.

Gölpazarı Belediye Meclisi Toplandı, System.String[]
Gölpazarı Belediye Meclisi mart ayı toplantısı, Belediye Başkanı Vedat Kazıcı başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda imar değişikliği görüşülerek, imar komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Kazıcı, ilçenin bugünü ve yarını için birçok konuda beraber hareket ettiklerini belirterek, "Bu süreçte uyumlu bir çalışma sergileyerek ve bu dönemde burada ismi yazılı olan belediye meclis üyelerimizin, siyasi parti grubu fark etmeksizin üzerine ilaveler yapma anlamında onları rahatlatacak altyapı ve üstyapı ile ilgili ağır, ekonomik olarak büyük bütçeli işleri birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:29 Kaynak: AA

Vedat Kazıcı, Gölpazarı, Güncel
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